skate. sta per dare il via alla Stagione 1 dell'Accesso Anticipato

Electronic Arts e Full Circle stanno per dare il via alla Stagione 1 dell’Accesso Anticipato di skate., il videogioco free-to-play dedicato al mondo dello skateboarding.

La Stagione 1 introdurrà 40 nuove sfide che si alterneranno settimanalmente. I giocatori potranno anche affrontare nuovi compiti giornalieri, settimanali, stagionali ed eventi per guadagnare Tix e sbloccare nuove ricompense. Saranno disponibili nuovi marchi nel negozio di gioco, tra cui Santa Cruz, Creature e Independent di NHS. Inoltre verranno introdotte 21 nuove canzoni direttamente dagli anni ’90, con brani di Bad Religion, Dinosaur Jr., Ice Cube e altri. Per finire, l’aggiornamento porterà con sé un nuovo skate.Pass.

Inoltre, sono stati diffusi i primi dettagli sui prossimi eventi in-game. Si parte con Skate-o-Ween, l’evento di Halloween che sarà attivo dal 21 ottobre all’11 novembre, a cui farà seguito 7-Play Maple Harvest, dal 18 novembre al 2 dicembre.

Ricordiamo che skate. è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.