Katsuhiro Harada sarà ospite a Game Ground 2025

Arrivato ormai alla sua quinta edizione, Game Ground 2025 ospiterà un ospite internazionale: la guest star di quest’anno sarà infatti Katsuhiro Harada, il celebre producer della serie Tekken, per la prima volta in assoluto in Italia. L’evento che si svolgerà a Bolzano dal 17 al 19 ottobre è organizzato dall’associazione BeYoung (UPAD) con il sostegno dell’Ufficio Politiche giovanili della Provincia Autonoma di Bolzano, dell’Ufficio giovani del Comune di Bolzano, dell’Azienda di soggiorno e Turismo di Bolzano e la Fondazione Cassa di Risparmio.

Il programma di quest’anno prevede numerosi appuntamenti. Castel Mareccio, in particolare, ospiterà talk e conferenze in programma nella tre giorni. Si comincia venerdì 17 ottobre alle 17:00 con Francesco Toniolo, docente dell’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e grande appassionato di videogiochi, che terrà una conferenza dal titolo “Il ritorno del single player: fine dell’era dei live service?”, un’analisi critica delle tendenze attuali nella industry e delle prospettive future del settore.

Sabato 18 ottobre gli incontri avranno inizio alle 11:00 e termineranno intorno alle 17:30. Il momento clou è quello delle 13:00, che vedrà protagonista proprio Katsuhiro Harada. Durante la chiacchierata di circa un’ora, il “papà” di Tekken racconterà ai fan curiosità e dietro le quinte della celebre saga di picchiaduro. Sempre nello stesso pomeriggio, a seguire, sarà la volta di MikeShowSha, protagonista di un panel sul rapporto tra fumetti e videogiochi, in dialogo con Emanuele ‘CapComics’ D’Ascanio. Subito dopo ci sarà il panel con Maciej Kwiatkowski, responsabile delle tecnologie di motion capture in Alpha7, azienda che ha lavorato a titoli come Cyberpunk 2077 e The Witcher 4. Dialogando con Luciana ’Svet’ Perrucci, Maciej sarà protagonista di un panel in cui si parlerà approfonditamente di motion capture e di come avvenga il lavoro su personaggi e animazioni nei videogiochi moderni.

Domenica 19 ottobre, durante l’ultima giornata di Game Ground 2025, tra gli appuntamenti principali citiamo quello delle 14:30 con Marco Mantoan, Lead Narrative Designer, e Marco Ponte, CEO & Creative Director di Nacon Studio Milan, i quali guideranno gli spettatori alla scoperta delle loro IP, raccontando in particolare le sfide relative allo sviluppo di universi narrativi con basi già definite, che stanno affrontando nelle loro produzioni attuali. Subito dopo sarà la volta di Andrea Basilio, Executive Producer & Associate Creative Director, e Andrea Salamone, Lead Game Designer di Milestone, l’azienda milanese celebre per lo sviluppo di titoli motorsport, che racconterà i più curiosi retroscena legati allo sviluppo del nuovo Screamer, reimmaginazione di un’icona del racing degli anni ’90.

Segnaliamo, infine, che l’ingresso sarà gratuito. Maggiori dettagli sul programma sono consultabili sul sito ufficiale della manifestazione.