Marathon torna a farsi vivo con un test tecnico a fine mese

Bungie ha annunciato che a fine mese terrà un test tecnico a porte chiuse per Marathon, lo sparatutto di estrazione che venne rinviato a data da destinarsi dopo lo scandalo che ha coinvolto il team responsabile della direzione artistica.

In ogni caso, la prova sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 22 al 28 ottobre. Viene precisato che l’accesso al test richiede la prenotazione, inoltre la prova sarà coperta da un accordo di non divulgazione.

“Questo è un checkpoint importante per noi, mentre testiamo i miglioramenti apportati dall’Alpha, tra cui tre mappe, cinque shell per i runner, chat di prossimità, ritmo di combattimento ricalibrato, coda per i match in solitaria, narrazione ambientale più approfondita e altro ancora,” si legge nell’annuncio. “Detto questo, la build del test tecnico è in fase di sviluppo e includerà solo una parte di ciò che è previsto per il lancio completo di Marathon, concentrandosi sull’esperienza iniziale dei giocatori.”