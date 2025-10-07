Funcom chiude The Outsiders, studio di Metal: Hellsinger

Il fondatore e creative director David Goldfarb ha fatto sapere via social che The Outsiders ha chiuso i battenti. La scure dei tagli operati da Funcom, proprietaria della società di sviluppo, si è infatti abbattuta sullo studio responsabile della creazione dell’ottimo Metal: Hellsinger.

“Non ho avuto molto tempo per elaborare la notizia, ma tutti noi di The Outsiders e Funcom Stockholm siamo stati colpiti dai licenziamenti di Funcom e il nostro studio, attivo da 10 anni, sta per chiudere“, ha dichiarato Goldfarb. “Molti di noi erano sopravvissuti a un’esperienza quasi fatale anni fa, quando Darkborn fu cancellato e, grazie alla lealtà del team e al rifiuto di gettare la spugna, nacque Metal: Hellsinger. Sarà sempre un momento importante per me e sarò per sempre grato a noi e al meraviglioso team e alle partnership che lo hanno reso possibile.”

Oltre ad aver realizzato Metal: Hellsinger, The Outsiders figura anche tra i riconoscimenti di Dune: Awakening, definito dalla stessa Funcom il più grande successo commerciale della società. Tuttavia, nonostante questo grande successo trasversale, Funcom ha messo in atto un piano di ristrutturazione interna che sta portando a una sistematica riduzione del personale attraverso tutta l’organizzazione societaria.