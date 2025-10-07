Obsidian toglie dal commercio vari videogiochi a causa di una vulnerabilità di Unity

Obsidian Entertainment ha comunicato di aver rimosso dal commercio alcuni videogiochi a causa di una vulnerabilità di Unity scoperta nei giorni scorsi.

“È stata identificata una vulnerabilità di sicurezza che interessa giochi e applicazioni basati su Unity versione 2017.1 e successive per i sistemi operativi Android, Windows, Linux e macOS,” si legge nel comunicato ufficiale diffuso dalla stessa Unity sulla vicenda. “Non vi sono prove di sfruttamento della vulnerabilità, né vi è stato alcun impatto su utenti o clienti. Abbiamo fornito proattivamente correzioni che risolvono la vulnerabilità e sono già disponibili per tutti gli sviluppatori. La vulnerabilità è stata segnalata responsabilmente dal ricercatore di sicurezza RyotaK, che ringraziamo per la collaborazione.”

Per quanto riguarda i videogiochi rimossi da Obsidian, ecco l’elenco completo:

Grounded 2 Founders Edition

Grounded 2 Founders Pack

Avowed Premium Edition

Avowed Premium Edition Upgrade

Pillars of Eternity: Hero Edition

Pillars of Eternity: Definitive Edition

Pillars of Eternity II: Deadfire

Pillars of Eternity II: Deadfire Ultimate

Pentiment

Lo studio di sviluppo precisa che la rimozione è temporanea e i videogiochi torneranno in commercio dopo l’applicazione degli aggiornamenti necessari a correggere la vulnerabilità di sicurezza. “Il nostro team sta lavorando a una soluzione e ripristinerà questi giochi il prima possibile,” si legge nella nota diffusa via social. “Forniremo ulteriori informazioni non appena saranno nuovamente disponibili. Invitiamo inoltre i giocatori che hanno già scaricato questi giochi ad aggiornarli non appena sarà disponibile una patch.”