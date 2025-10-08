Mina The Hollower è stato rinviato a data da destinarsi

Yacht Club Games, lo studio responsabile della serie di Shovel Knight, ha rinviato l’uscita di Mina the Hollower. Questo nuovo action adventure che strizza l’occhio alla saga di The Legend of Zelda non verrà più pubblicato il 31 ottobre, bensì in una nuova data che verrà annunciata prossimamente.

“L’intero team ha lavorato instancabilmente giorno e notte per completare lo sviluppo in vista del lancio previsto per il 31 ottobre, ma non ci siamo riusciti,” si legge sul sito ufficiale. “Non si tratta di un ritardo significativo, è solo un piccolo lasso di tempo per apportare le ultime modifiche e bilanciare il gioco, per farlo brillare davvero.”

Viene precisato che questo tempo aggiuntivo verrà impiegato per migliorare vari aspetti del gioco, tra cui il bilanciamento generale e le localizzazioni, nonché per apportare gli ultimi ritocchi al comparto artistico e a quello sonoro. Restiamo dunque in attesa di conoscere la nuova data di uscita, sperando di non dover aspettare a lungo.