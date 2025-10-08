Vampire Survivors si aggiornerà con la co-op online

Poncle ha presentato una delle feature che saranno disponibili in Vampire Survivors con la pubblicazione dell’aggiornamento 1.14: si tratta della modalità co-op online che supporta un massimo di quattro giocatori contemporaneamente.
Questa la descrizione fornita dagli sviluppatori: “Esplora liberamente i livelli mentre il tuo amico lotta per trovare la strada attraverso la Scala Astrale, oppure prova a vedere se riuscite a sopravvivere tutti insieme nella Stanza 1665… Avere più giocatori non rende le cose più facili, o forse sì?”
L’aggiornamento gratuito di Vampire Survivors non ha ancora una data di pubblicazione ufficiale, tuttavia oltre alla co-op online verranno introdotte anche altre novità ancora avvolte dal mistero. Queste verranno svelate gradualmente durante l’autunno: la prossima verrà presentata tra una settimana.