Assassin's Creed Mirage: a novembre il DLC Valley of Memory

Ubisoft ha annunciato la data di uscita e i primi dettagli di Valley of Memory, un nuovo DLC gratuito per Assassin’s Creed Mirage che verrà pubblicato tra poco più di un mese.

Il contenuto aggiuntivo promette di offrire circa sei ore di gioco. Ambientato prima del finale dell’avventura principale, Valley of Memory porterà il protagonista Basim ad AlUla, una regione dell’attuale Arabia Saudita, dove dovrà indagare sulla scomparsa di suo padre. Tuttavia, una voltà lì, Basim si troverà a fare i conti con una pericolosa banda di rapinatori.

Valley of Memory offrirà dunque una nuova regione da esplorare, con tanto di una quest principale inedita e varie missioni secondarie. Saranno introdotte nuove abilità, la possibilità di rigiocare alle missioni della storia (sia del DLC che del gioco base), mentre verranno apportate alcune migliorie al sistema di parkour, tra cui l’aggiunta della possibilità di saltare manualmente. Infine, saranno presenti due nuovi livelli di difficoltà.

Questo DLC sarà disponibile gratuitamente su tutte le piattaforme dal 18 novembre prossimo. Sebbene non sia mai stato confermato da Ubisoft, pare che questo contenuto aggiuntivo sia stato finanziato dalla corona dell’Arabia Saudita tramite la controllata Savvy Games Group, come abbiamo riportato in una news precedente.