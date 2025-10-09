Clair Obscur: Expedition 33, DLC gratuito in arrivo

Sandfall Interactive e il publisher Kepler Interactive hanno annunciato di essere al lavoro su un DLC gratuito per celebrare il grande successo di Clair Obscur: Expedition 33, il quale ha piazzato la bellezza di 5 milioni di copie sin dal lancio avvenuto lo scorso aprile.

Tra i contenuti di questo DLC vengono citati un nuovo ambiente di gioco che porta i personaggi della Spedizione in una location inedita, con nuovi scontri e sorprese da scoprire, ulteriori battaglie con i boss, nuovi costumi per ogni personaggio, la localizzazione in ceco, ucraino, spagnolo latinoamericano, turco, vietnamita, tailandese e indonesiano, più altro ancora da annunciare.

“L’accoglienza nei confronti del nostro gioco è stata a dir poco incredibile“, ha dichiarato Guillaume Broche, creative director di Clair Obscur: Expedition 33 presso Sandfall Interactive. “Abbiamo lavorato anni al progetto dei nostri sogni e sapere che ha avuto un impatto così forte sui fan di tutto il mondo è meraviglioso e travolgente. Siamo davvero grati ai nostri fan per il loro amore per il mondo che abbiamo creato, per aver condiviso le loro fan art e le loro cover musicali, per aver indossato i loro migliori cosplay di Baguette alle convention e per il loro incredibile supporto al nostro gioco. Speriamo che l’aggiornamento a cui stiamo lavorando sia un ‘ringraziamento’ per i fan per il loro supporto: siate pazienti mentre il nostro team lavora sodo per offrirvi qualcosa per cui valga la pena aspettare.”