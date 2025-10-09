Licenziamenti in Heart Machine, Hyper Light Breaker al capolinea

Lo studio californiano Heart Machine ha licenziato un numero imprecisato di dipendenti e ha interrotto lo sviluppo di Hyper Light Breaker, l’action roguelite attualmente disponibile su Steam.

“Mentre ci apprestiamo a concludere i lavori su Hyper Light Breaker, abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di separarci da diversi membri talentuosi del team. Questa non è la nostra strada ideale, piuttosto l’unica disponibile date le circostanze“, si legge in una nota diffusa tramite la redazione di Game Developer. “Sebbene questo percorso comprenda una conclusione del progetto, riflette forze più ampie al di fuori del nostro controllo, tra cui cambiamenti nei finanziamenti, consolidamento aziendale e il contesto incerto in cui molti piccoli studi come noi si trovano oggi a navigare.”

Pubblicato lo scorso gennaio in Accesso Anticipato, Hyper Light Breaker non ha avuto presa sul pubblico. Basti pensare che al momento la valutazione degli utenti è “nella media” a causa di un 64% di recensioni positive su un totale di 3.133 opinioni espresse dalla community.