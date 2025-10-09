Ubisoft avrebbe cancellato un Assassin's Creed per motivi politici

Stando a un report pubblicato nelle scorse ore dal giornalista Stephen Totilo su Game File, Ubisoft avrebbe cancellato un videogioco della serie Assassin’s Creed per motivi prettamente politici.

Questo videogioco sarebbe stato ambientato negli anni immediatamente successivi alla Guerra Civile Americana, nella cosiddetta Era della Ricostruzione compresa tra gli anni Sessanta e Settanta del 1800. In questo contesto, i giocatori avrebbero vestito i panni di un uomo di colore, un ex schiavo trasferitori nei territori occidentagli degli Stati Uniti per cercare fortuna e poi ritornato negli stati del Sud dopo essere entrato a far parte dell’Ordine degli Assassini. Qui avrebbe dovuto fare i conti con il neonato Ku Klux Klan, combattendo le ingiustizie sociali e il razzismo.

La cancellazione di questo progetto risalirebbe all’estate dello scorso anno, tuttavia solamente pochi mesi fa sarebbero iniziate a trapelare le motivazioni di questa decisione. I piani alti di Ubisoft avrebbero bloccato lo sviluppo di questo Assassin’s Creed per due motivi: i commenti negativi attorno alla figura di Yasuke, uno dei due protagonisti di Assassin’s Creed Shadows, nonché samurai di colore ispirato a una figura storica realmente esistita, e il clima teso e instabile nella società e nella politica degli Stati Uniti d’America. Da notare che la cancellazione risalirebbe a un periodo precedente il lancio di Assassin’s Creed Shadows, pertanto prima che il gioco facesse registrare il secondo miglior lancio nella storia del franchise.

Secondo le fonti intervistate da Totilo, la cancellazione di questo progetto avrebbe generato frustrazione tra gli sviluppatori soprattutto perché sarebbe stata percepita come la volontà di Ubisoft di piegarsi alle polemiche. I motivi dell’interruzione dei lavori sarebbero pertanto esclusivamente politici, con Ubisoft che avrebbe voluto evitare a tutti i costi una ulteriore controversia.