Ex di ZeniMax Online fondano Sackbird Studios

Dopo essere fuoriusciti dall’organico di ZeniMax Online Studios, diversi veterani del settore hanno fondato Sackbird Studios. Un nome che in maniera ironica celebra il passato di questi sviluppatori: “sacked” è infatti un modo di dire anglosassone che si riferisce all’essere stati licenziati. Questo piccolo gruppo di sviluppatori ha lavorato in passato al MMORPG The Elder Scrolls Online, nonché al cancellato Project Blackbird, un altro MMO ma questa volta ad ambientazione fantascientifica.

“Dopo anni nello sviluppo di AAA, volevamo la libertà di correre rischi intelligenti senza aspettare il via libera o inseguire obiettivi trimestrali”, ha dichiarato David Worley, direttore operativo di Sackbird Studios. “Lo studio è interamente finanziato e di proprietà dei dipendenti, il che significa che rispondiamo solo alle persone innamorate dei videogiochi“.

Viene spiegato che la scintilla che ha portato all’apertura di questo nuovo studio è partita proprio dalla cancellazione di Project Blackbird. L’obiettivo è dar vita a uno studio di sviluppo progettato per evitare molte delle insidie ​​del settore che gli stessi fondatori hanno già sperimentato sulla loro pelle. Infine, viene fatto sapere che Sackbird Studios è attualmente al lavoro su un primo progetto per PC e console. I primi dettagli su questo videogioco verranno presentati quando lo studio riterrà di essere pronto.