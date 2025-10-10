Heroes of Might and Magic: Olden Era è stato rinviato

I co-publisher Ubisoft e Hooded Horse hanno annunciato di aver rinviato l’uscita di Heroes of Might and Magic: Olden Era, il nuovo videogioco della storica serie di strategici a turni sviluppato da Unfrozen.

Inizialmente prevista nel corso di quest’anno, la pubblicazione del gioco in Accesso Anticipato su Steam è ora slittata al 2026. Lo spostamento della finestra di lancio darà agli sviluppatori più tempo per condurre ulteriori test, migliorare l’interfaccia utente e riprogettare alcune delle unità presenti nel gioco.

Per farsi perdonare, però, è stata appena pubblicata una demo di Heroes of Might and Magic: Olden Era che presenta quattro fazioni giocabili e tre modalità di gioco. Da notare che il dimostrativo presenta solo modalità single player, tuttavia il gioco completo includerà anche modalità multiplayer e più fazioni giocabili.