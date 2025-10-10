FORUM

Syberia Remastered: un nuovo trailer sulla storia

Daniele Dolce

Microids ha pubblicato un nuovo trailer di Syberia Remastered dedicato alla storia di questo grande classico firmato dal purtroppo compianto Benoît Sokal.

Gli sviluppatori di Virtuallyz Gaming e Microids Studio Paris assicurano di aver mantenuto fede allo spirito dell’originale, preservandone la profondità narrativa e l’identità artistica distintiva. La remaster presenta un comparto grafico rimesso a nuovo, animazioni rinnovate e un’interfaccia modernizzata, così da permettere anche alle nuove generazioni di videogiocatori di vivere il viaggio di Kate Walker attraverso luoghi misteriosi e dimenticati, abitati da personaggi stravaganti.

Syberia Remastered sarà disponibile a partire dal 6 novembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Inoltre, il successivo 13 novembre verrà pubblicata una versione in realtà virtuale per Meta Quest 3.

