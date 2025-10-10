FORUM

Skate Story in uscita su PC e console a dicembre

Daniele Dolce

Devolver Digital ha annunciato la data di uscita di Skate Story, il nuovo videogioco sviluppato dal singolo sviluppatore Sam Eng.

In Skate Story impersoneremo un demone fatto di vetro e dolore. Dopo che il Demonio in persona gli ha regalato uno skateboard, gli ha proposto un semplice patto: raggiungere la Luna in skate e ingoiarla, dopodiché sarà libero. Una missione in apparenza impossibile, raggiungibile solo imparando a padroneggiare l’arte dello skateboarding, destreggiandosi in ollie, kickflip e grind tra la desolazione delle cosiddette Lande Vacue.

La data di uscita di Skate Story è dunque fissata all’8 dicembre. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Nintendo Switch 2. Nel frattempo è stata pubblicata una demo gratuita su Steam che offre un assaggio di ciò che ci aspetta nel gioco completo.

