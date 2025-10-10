Skate Story in uscita su PC e console a dicembre

Devolver Digital ha annunciato la data di uscita di Skate Story, il nuovo videogioco sviluppato dal singolo sviluppatore Sam Eng.

In Skate Story impersoneremo un demone fatto di vetro e dolore. Dopo che il Demonio in persona gli ha regalato uno skateboard, gli ha proposto un semplice patto: raggiungere la Luna in skate e ingoiarla, dopodiché sarà libero. Una missione in apparenza impossibile, raggiungibile solo imparando a padroneggiare l’arte dello skateboarding, destreggiandosi in ollie, kickflip e grind tra la desolazione delle cosiddette Lande Vacue.

La data di uscita di Skate Story è dunque fissata all’8 dicembre. Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Nintendo Switch 2. Nel frattempo è stata pubblicata una demo gratuita su Steam che offre un assaggio di ciò che ci aspetta nel gioco completo.