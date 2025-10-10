Indiana Jones e l'antico Cerchio si aggiorna con nuove funzionalità

In occasione del quindicesimo anniversario di MachineGames, lo studio di sviluppo svedese ha confezionato un aggiornamento gratuito per Indiana Jones e l’antico Cerchio che introduce una serie di nuove feature.

Tra le novità principali spicca la presenza della Nuova partita+: una volta portata a termine la storia principale sarà possibile selezionare uno slot partita in cui la storia è stata completata per aprire il menu di configurazione della Nuova partita+. Così facendo si può ricominciare la storia con tutti i libri di avventura raccolti e sbloccati, conservando i punti avventura, la valuta locale e i flaconi di medicine inutilizzati dalla partita precedente. Dopo aver completato la Nuova partita+ viene visualizzata una sequenze finale inedita.

Inoltre, con questo aggiornamento tutti i giocatori avranno a disposizione nuovi abiti ispirati al suo classico look senza giacca sfoggiato al Cairo nel film I predatori dell’arca perduta. Questa tenuta può essere indossata da Indy quando non è travestito, a meno che il livello non richieda abiti speciali. Infine, sarà possibile combinare a piacimento una delle 9 lingue del doppiaggio con una delle 14 lingue testuali disponibili.

L’aggiornamento dell’anniversario per Indiana Jones e l’antico Cerchio sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S nel corso della giornata odierna.