Code Vein II: ecco lo story trailer

Bandai Namco ha pubblicato lo story trailer di Code Vein II, il prossimo action RPG sviluppato da Bandai Namco Studios Inc. che porterà i giocatori in un viaggio attraverso le versioni passate e presenti del mondo.
Il filmato mette in risalto il mondo di Code Vein II in cui i giocatori dovranno assumere il ruolo di un Revenant Hunter per prevenire la Rinascita, un evento catastrofico che minaccia il destino del mondo. Accompagnato da Lou MagMell, una ragazza Rediviva che fa rivivere il protagonista con il suo cuore ed esercita il potere di viaggiare nel tempo, il Revenant Hunter si imbarca in una missione per riscrivere la storia e salvare il mondo.
Code Vein II sarà disponibile dal 30 gennaio 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S.