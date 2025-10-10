Control è in arrivo su Mac, iPhone, iPad e Apple Vision Pro

Remedy Entertainment ha annunciato che Control debutterà presto sui principali dispositivi Apple.

Stando a quanto dichiarato dallo studio via social, Control sarà disponibile su Mac, iPhone, iPad, e persino su Apple Vision Pro, il visore per la realtà aumentata della Casa di Cupertino. Il gioco sarà ottimizzato per queste piattaforme, dove potrà essere fruito grazie a un controller oppure utilizzando i controlli touch.

Per il momento non si conoscono ulteriori dettagli, se non che Control debutterà su queste piattaforme nei primi mesi del 2026.