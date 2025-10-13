Remedy certifica il flop commerciale di FBC: Firebreak

Remedy Entertainment ha comunicato un aggiornamento rispetto al margine operativo previsto nel 2025, rispetto al quale influiscono negativamente le scarse performance commerciali di FBC: Firebreak.

La società finlandese ha fatto sapere di aver riconosciuto una svalutazione non monetaria pari a 14,9 milioni di euro, ossia gran parte dei costi sostenuti per lo sviluppo e l’acquisizione dei diritti di distribuzione di FBC: Firebreak. Ciò significa che Remedy non prevede di rientrare nei costi, certificando così il flop del gioco. Questa operazione farà sì che il margine operativo alla fine del 2025 sarà negativo e inferiore rispetto a quello registrato l’anno precedente.

“Remedy ha rilevato una svalutazione non monetaria dei costi di sviluppo capitalizzati e dei diritti di pubblicazione e distribuzione relativi a FBC: Firebreak,” ha dichiarato Tero Virtala, CEO di Remedy Entertainment. “Mentre bilanciamo gli investimenti futuri nel titolo, continuiamo a sviluppare e migliorare il gioco in linea con le nostre previsioni di vendita a lungo termine aggiornate.”

Pubblicato lo scorso giugno (qui la nostra recensione), FBC: Firebreak ha ricevuto di recente il suo primo aggiornamento gratuito che ha introdotto nuovi contenuti. Il prossimo dovrebbe essere pubblicato a novembre.