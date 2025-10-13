AMD e Sony presentano le tecnologie future per il gaming

Jack Huynh di AMD e Mark Cerny di Sony hanno illustrato alcune delle tecnologie in lavorazione pensate per migliorare prestazioni, immersione ed efficienza dei giochi.

In particolare hanno discusso di array neurali, ossia un insieme di unità di calcolo configurate per condividere ed elaborare dati operando come un unico motore AI. Si è parlato anche di Radiance Core, cioè un nuovo hardware dedicato al ray traversal in grado di garantire ray tracing e path tracing in tempo reale ad alte prestazioni. Infine, i due hanno presentato anche la tecnologia di compressione universale: un nuovo sistema che analizza e comprime tutti i dati disponibili all’interno della GPU per ridurre drasticamente il consumo di banda della memoria.

Lo scopo di questa collaborazione tra AMD e Sony è l’implementazione di tali tecnologie nelle prossime console.