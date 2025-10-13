Annunciato Avatar Legends: The Fighting Game, uscirà nel 2026

Gameplay Group Internationalha annunciato di essere al lavoro su Avatar Legends: The Fighting Game (titolo provvisorio). Si tratta di un nuovo picchiaduro a incontri 1v1 con i personaggi del franchise di Avatar, la serie animata prodotta da Nickelodeon.

Gli sviluppatori dichiarano che questo picchiaduro è stato progettato sia per i principianti che per i veterani, incanalando “l’energia dei classici giochi picchiaduro, aprendo al contempo nuovi orizzonti in termini di movimento, stile ed espressione del combattimento“. Viene inoltre spiegato che i dev si sono concentrati sulla fluidità dei movimenti e alla reattività dei controlli. Infine, i personaggi e gli ambienti in 2D sono realizzati a mano per preservare lo stile della serie originale.

Avatar Legends: The Fighting Game presenterà un totale di 12 personaggi giocabili, la tecnologia rollback netcode e il supporto al cross-play. Il gioco verrà pubblicato su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2 nell’estate del 2026.