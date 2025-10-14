Pathologic 3 ha una data di uscita, disponibile la demo su Steam

Ice-Pick Lodge e il publisher HypeTrain Digital hanno annunciato la data di uscita di Pathologic 3. L’annuncio è stato accompagnato da un nuovo trailer.

In Pathologic 3 vestiremo i panni di Daniil Dankovsky, un medico che si sposta in una cittadina remota per incontrare un cosiddetto uomo immortale. Tuttavia, Daniil si ritrova bloccato nel bel mezzo di una misteriosa epidemia con soli dodici giorni per cercare di salvare la città. Anche in questo caso ci troveremo al cospetto di un horror psicologico in cui saremo chiamati a prendere decisioni spietate dopo aver diagnosticato i pazienti con precisione, plasmando il futuro della cittadina e riscrivendo il passato.

Pathologic 3 sarà disponibile su PC dal 9 gennaio 2026, con le versioni per PS5 e Xbox Series X|S in arrivo successivamente. Inoltre, gli sviluppatori hanno pubblicato una nuova demo in occasione dello Steam Next Fest attualmente in corso.