The Elder Scrolls Online: al via l'evento Battle for the Writhing Wall

Sui server di The Elder Scrolls Online è partito l’evento speciale Battle for the Writhing Wall. Ora i giocatori potranno collaborare per affrontare la Setta del Verme in un evento che cambierà il mondo di gioco, sbloccando una nuova regione esplorabile e delle ricompense aggiuntive.

In Battle for the Writhing Wall i giocatori dovranno accumulare risorse, assaltare il muro che sbarra l’accesso alla parte orientale dell’isola di Solstice e sconfiggere la Setta del Verme. Ogni megaserver procederà nell’evento in autonomia.

L’evento è composto da tre fasi uniche, ognuna delle quali sblocca sfide e ricompense aggiuntive. La Fase 1 e la Fase 2 preparano i giocatori a sfondare il muro con oggetti chiave e una serie di nemici e boss del mondo da sconfiggere. Tutti i giocatori di ESO possono contribuire al completamento delle fasi, ma solo chi possiede il Pass Contenuti 2025 può ricevere le missioni di Solstice.

Durante la Fase 3, i giocatori potranno invadere la Writhing Fortress e sbloccare la nuova regione. A differenza delle altre fasi, che avranno una durata variabile in base ai progressi raggiunti, la terza durerà una settimana dal primo completamento della Writhing Fortress su un dato server; al termine di tale periodo, l’evento si concluderà. Questa sarà l’unica occasione per abbattere definitivamente il Writhing Wall e ottenere un titolo unico. Solo i possessori del Pass Contenuti 2025 potranno ultimare questa fase e accedere a Eastern Solstice.

L’evento Battle for the Writhing Wall di The Elder Scrolls Online è disponibile sia su PC che su console.