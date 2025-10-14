NetEase disinveste da Fantastic Pixel Castle

NetEase ha disinvestito da Fantastic Pixel Castle, uno studio di sviluppo fino a questo momento di proprietà della società cinese che sta lavorando a un nuovo MMORPG dal nome in codice “Ghost”.
In un messaggio scritto dallo studio head Greg Street viene messo in discussione il futuro di Fantastic Pixel Castle: “Stiamo facendo tutto il possibile per trovare un publisher o un investitore,” si legge nel post. “Allo stesso tempo, sproniamo i membri del nostro team a esplorare opportunità future e li supportiamo in questa situazione di incertezza.”
Street ha chiarito che lo studio è a rischio chiusura se non vengono trovati al più presto i fondi necessari a continuare lo sviluppo del progetto: “Tuttavia, nell’attuale contesto di mercato, si chiudono pochissimi accordi per qualsiasi gioco, figuriamoci per qualcosa della portata di un MMORPG.”