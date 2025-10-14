Death by Scrolling: ecco la data di uscita del nuovo gioco di Ron Gilbert

MicroProse e Terrible Toybox hanno annunciato la data di uscita di Death by Scrolling, il nuovo action RPG roguelite creato da Ron Gilbert, già autore di The Secret of Monkey Island, Maniac Mansion e Thimbleweed Park.

In Death by Scrolling potremo scegliere tra vari personaggi, ciascuno con abilità e caratteristiche univoche, per attraversare livelli sterminati nel Purgatorio, affrontare mostri bizzarri, evitare il Mietitore e raccogliere gemme per pagare l’esorbitante prezzo del traghettatore per attraversare il fiume verso l’aldilà. Nel gioco, il movimento costante e inesorabile della schermata verso l’alto non ci lascerà neanche un secondo per riposare. Se il personaggio raggiunge il fondo della schermata sarà game over.

Death by Scrolling sarà disponibile su PC tramite Steam dal 28 ottobre. Il gioco arriverà successivamente anche su console PlayStation, Xbox e Nintendo.