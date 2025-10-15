Annunciato l'FPS horror Rules of Engagement: The Grey State

Grey State Studio, una società controllata di Tencent Games in precedenza nota come Aurora Studio, ha presentato Rules of Engagement: The Grey State. Si tratta di un nuovo sparatutto free-to-play in prima persona a tinte horror.
In questo FPS tattico vestiremo i panni di un cosiddetto Strider che deve avventurarsi in una dimensione instabile piena di creature mostruose e artefatti alieni. Il gioco offrirà una formula di gioco PvPvE tipica degli sparatutto di estrazione in cui ogni squadra inizia la partita con solo un equipaggiamento di base. Man mano che la partita va avanti, i giocatori devono andare alla ricerca di equipaggiamento migliore e potenti artefatti.
Segnaliamo, infine, che Rules of Engagement: The Grey State verrà pubblicato su PC tramite Steam nel corso del 2026.