Splinter Cell: Pandora Tomorrow arriva finalmente su Steam

Dopo ben 21 anni dall’uscita, Tom Clancy’s Splinter Cell: Pandora Tomorrow è finalmente disponibile su Steam. Ubisoft ha infatti pubblicato il secondo capitolo della serie sulla piattaforma di digital delivery di Valve, in questo modo tutti i videogiochi della saga sono ora presenti sullo store per PC.

Segnaliamo che non si tratta di una versione rimasterizzata, bensì del gioco originale reso ora compatibile con i sistemi operativi e gli hardware moderni. Pertanto non aspettatevi alcuna miglioria grafica o opzioni aggiuntive. Anzi, viene precisato che tutte le funzioni online non sono più supportate, di conseguenza mancano le modalità multiplayer e co-op.

In ogni caso, per l’occasione il gioco è acquistabile al prezzo promozionale di € 5,99. È inoltre presente un pacchetto che include tutti gli Splinter Cell, compreso Pandora Tomorrow, venduto al prezzo scontato di € 18,84.