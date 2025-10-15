Street Fighter 6 accoglie C. Viper nel roster

È disponibile da oggi nel roster di Street Fighter 6 un nuovo personaggio: stiamo parlando di C. Viper, l’agente sotto copertura che ha ora abbandonato il suo pseudonimo di Grace Hill, direttrice della ricerca presso SiRN.

C. Viper può essere acquisita con lo Year 3 Character Pass e lo Year 3 Ultimate Pass di Street Fighter 6, oppure individualmente con le Monete. Al momento della pubblicazione sono due outfit: l’Outfit 1, che riflette il suo nuovo ruolo nel SiRN, e l’Outfit 2, che trae ispirazione dal suo look originale in Street Fighter IV. L’Outfit 2 può essere ottenuto con le Monete Combattente o massimizzando il legame con lei nella modalità World Tour.

C. Viper è il secondo personaggio dello Year 3 di Street Fighter 6: è stata infatti preceduta da Sagat, mentre prossimamente arriveranno anche Alex e Ingrid.