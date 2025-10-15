Forestrike in uscita su PC e Switch a novembre

Devolver Digital e Skeleton Crew hanno annunciato la data di uscita di Forestrike, il videogioco roguelite sulle arti marziali orientali che debutterà tra qualche settimana su PC e Nintendo Switch. La notizia è stata accompagnata da un nuovo trailer che illustra le fondamenta del gameplay.

Forestrike mette i giocatori nei panni di Yu, un guerriero monastico in missione per liberare l’Imperatore dalla morsa di uno spietato Ammiraglio. Le probabilità sono schiaccianti, ma Yu è in grado di utilizzare una tecnica mistica nota come Preveggenza. Grazia alla preveggenza, i giocatori possono visualizzare e rigiocare gli incontri all’infinito, testando ogni possibilità fino a scoprire la strada perfetta per la vittoria. Ogni avversario reagisce in modo prevedibile alle azioni del giocatore, rendendo ogni battaglia un rompicapo strategico che premia precisione e maestria.

Ogni partita svela frammenti di una storia più ampia e introduce i cinque grandi maestri, ognuno dei quali offre una distinta scuola di arti marziali. Padroneggiando stili diversi e combinando tecniche, i giocatori plasmano la propria filosofia di combattimento. Tra una battaglia e l’altra, sarà possibile riposarsi nelle locande, acquisire nuovo equipaggiamento e salvare i viaggiatori per ottenere ricompense rare, il tutto scoprendo la vera storia di una terra dilaniata da guerra e ambizione.

Forestrike sarà disponibile dal 17 novembre. È inoltre stata pubblicata una demo in occasione dello Steam Next Fest.