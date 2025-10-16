Digital Lighthouse presenta il suo primo videogioco

La realtà italiana Digital Lighthouse, finora impegnata nell’ambito della creazione di contenuti per il cinema e per il settore B2B, ha svelato di essere al lavoro sul suo primo videogioco progettato per il grande pubblico. Si tratta di un’avventura di stampo horror ambientata in una città dello Stivale per ora sprovvista di un titolo ufficiale.

“Il giocatore vestirà i panni di un padre alla ricerca della figlia scomparsa, in uno scenario devastato da una catastrofe climatica,” si legge nel comunicato arrivato in redazione. “Il gioco promette di offrire un mix di intrecci narrativi, tensione psicologica e realismo estetico, grazie anche al massiccio uso di tecnologie come laser scanner 3D e fotogrammetria per la ricostruzione di ambientazioni ispirate a location presenti sul territorio italiano.”

Maggiori dettagli su questo primo progetto verranno resi noti nelle prossime settimane. Tuttavia, Digital Lighthouse ha condiviso i primi screenshot che trovate in calce all’articolo, confermando che il videogioco è in corso di realizzazione con l’Unreal Engine 5 e vedrà la luce nel 2026 su PC e console.