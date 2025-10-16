FORUM

Morto Tomonobu Itagaki, papà di Ninja Gaiden 3D e Dead or Alive

Daniele Dolce

Purtroppo dobbiamo riportare la triste notizia della scomparsa di Tomonobu Itagaki, il leggendario game designer giapponese che ha dato vita alla serie di Dead or Alive e che ha portato la saga di Ninja Gaiden nell’ambiente 3D.

Itagaki è deceduto la scorsa notte all’età di 58 anni lasciando un ultimo messaggio che riportiamo in maniera integrale:

Ultime parole, la fiamma della mia vita sta per spegnersi. Il fatto che questo messaggio sia stato pubblicato significa che il mio momento è finalmente giunto. Non sono più in questo mondo. (Ho affidato questo ultimo messaggio a una persona per me importante.) La mia vita è stata una battaglia continua che ho continuato a vincere. Ho causato molti problemi anche ad altri. Sono orgoglioso di aver combattuto fino alla fine e di aver seguito le mie convinzioni. Non ho rimpianti, ma mi dispiace profondamente di non aver potuto offrire nuove opere ai miei fan. Mi dispiace. Va così.

La sua è stata una carriera fatta di alti e bassi, tant’è che si è interrotta una decina di anni fa dopo quello che viene unanimemente considerato il suo videogioco peggiore: Devil’s Third, pubblicato nel 2015 in esclusiva su Wii U. Negli ultimi anni, dopo il flop di Devil’s Third e la chiusura di Valhalla Game Studios, aveva fondato Itagaki Games sul finire del 2021. Questo studio stava lavorando a un nuovo progetto che a questo punto non sappiamo se verrà portato a termine.

