Morto Tomonobu Itagaki, papà di Ninja Gaiden 3D e Dead or Alive

Purtroppo dobbiamo riportare la triste notizia della scomparsa di Tomonobu Itagaki, il leggendario game designer giapponese che ha dato vita alla serie di Dead or Alive e che ha portato la saga di Ninja Gaiden nell’ambiente 3D.

Itagaki è deceduto la scorsa notte all’età di 58 anni lasciando un ultimo messaggio che riportiamo in maniera integrale:

“Ultime parole, la fiamma della mia vita sta per spegnersi. Il fatto che questo messaggio sia stato pubblicato significa che il mio momento è finalmente giunto. Non sono più in questo mondo. (Ho affidato questo ultimo messaggio a una persona per me importante.) La mia vita è stata una battaglia continua che ho continuato a vincere. Ho causato molti problemi anche ad altri. Sono orgoglioso di aver combattuto fino alla fine e di aver seguito le mie convinzioni. Non ho rimpianti, ma mi dispiace profondamente di non aver potuto offrire nuove opere ai miei fan. Mi dispiace. Va così.”

La sua è stata una carriera fatta di alti e bassi, tant’è che si è interrotta una decina di anni fa dopo quello che viene unanimemente considerato il suo videogioco peggiore: Devil’s Third, pubblicato nel 2015 in esclusiva su Wii U. Negli ultimi anni, dopo il flop di Devil’s Third e la chiusura di Valhalla Game Studios, aveva fondato Itagaki Games sul finire del 2021. Questo studio stava lavorando a un nuovo progetto che a questo punto non sappiamo se verrà portato a termine.