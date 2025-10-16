Warhammer 40,000: Rogue Trader in arrivo su Nintendo Switch 2

Owlcat Games ha annunciato di essere al lavoro su una versione per Nintendo Switch 2 di Warhammer 40,000: Rogue Trader, il cRPG ambientato nell’universo di Warhammer 40,000 già uscito su PC e su console PlayStation e Xbox (qui la nostra recensione).

Nel gioco vestiamo i panni di un Rogue Trader, il discendente di un’antica dinastia di corsari che regnano sul proprio protettorato commerciale ed esplorano i confini dello spazio imperiale con la benedizione dell’Imperatore in persona. In virtù del suo Mandato di Commercio, il Rogue Trader è dotato di privilegi e poteri oltre ogni immaginazione, oltre al compito di espandere i confini dell’Imperium.

Al momento non è stata annunciata una finestra di lancio per la versione per Nintendo Switch 2 di Warhammer 40,000: Rogue Trader.