Il prossimo ID@Xbox Showcase si terrà tra due settimane

Microsoft ha annunciato un nuovo ID@Xbox Showcase che verrà trasmesso il prossimo 28 ottobre alle 18:00, ora italiana.
Durante l’evento virtuale della durata di circa cinquanta minuti verranno mostrati videogiochi già noti e inediti, con trailer e gameplay confezionati da alcuni degli studi e dei publisher principali attivi sulla scena indipendente. Tra questi vengono citati:
- Thunder Lotus
- Serenity Forge
- PlaySide
- Don’t Nod
- Hooded Horse
- Thunderful
- Skybound
- Pathea
- poncle
- Raw Fury
- Cult Games
- Wired Digital
L’evento è organizzato in collaborazione con la redazione di IGN.