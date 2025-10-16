FORUM
Il prossimo ID@Xbox Showcase si terrà tra due settimane

Il prossimo ID@Xbox Showcase si terrà tra due settimane

Daniele Dolce

Microsoft ha annunciato un nuovo ID@Xbox Showcase che verrà trasmesso il prossimo 28 ottobre alle 18:00, ora italiana.

Durante l’evento virtuale della durata di circa cinquanta minuti verranno mostrati videogiochi già noti e inediti, con trailer e gameplay confezionati da alcuni degli studi e dei publisher principali attivi sulla scena indipendente. Tra questi vengono citati:

  • Thunder Lotus
  • Serenity Forge
  • PlaySide
  • Don’t Nod
  • Hooded Horse
  • Thunderful
  • Skybound
  • Pathea
  • poncle
  • Raw Fury
  • Cult Games
  • Wired Digital

L’evento è organizzato in collaborazione con la redazione di IGN.

Articolo precedente
owlcat games Warhammer 40000 rogue trader

Warhammer 40,000: Rogue Trader in arrivo su Nintendo Switch 2

Condividi con gli amici










Inviare

Password dimenticata