Il prossimo ID@Xbox Showcase si terrà tra due settimane

Microsoft ha annunciato un nuovo ID@Xbox Showcase che verrà trasmesso il prossimo 28 ottobre alle 18:00, ora italiana.

Durante l’evento virtuale della durata di circa cinquanta minuti verranno mostrati videogiochi già noti e inediti, con trailer e gameplay confezionati da alcuni degli studi e dei publisher principali attivi sulla scena indipendente. Tra questi vengono citati:

Thunder Lotus

Serenity Forge

PlaySide

Don’t Nod

Hooded Horse

Thunderful

Skybound

Pathea

poncle

Raw Fury

Cult Games

Wired Digital

L’evento è organizzato in collaborazione con la redazione di IGN.