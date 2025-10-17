Battlefield 6 ha venduto oltre 7 milioni di copie al lancio

Electronic Arts ha comunicato che Battlefield 6 ha venduto oltre 7 milioni di copie nel solo weekend di lancio, dunque in appena tre giorni. Considerato il periodo di riferimento, si tratta del più grande successo commerciale nella storia del franchise.

“Prima di tutto vogliamo ringraziare i nostri giocatori“, ha dichiarato Byron Beede, General Manager di Battlefield. “Battlefield 6 è stato creato con i nostri fan. Dall’idea iniziale all’implementazione di Battlefield Labs e all’Open Beta da record, siamo stati ossessionati dal feedback dei giocatori. Insieme ai nostri giocatori abbiamo avuto un unico obiettivo: creare il miglior Battlefield di sempre. E questo è solo l’inizio: la nostra prima stagione di nuovi contenuti arriva tra appena dodici giorni.”

“Non diamo mai per scontati momenti come questo, quindi voglio esprimere la nostra sincera gratitudine ai Battlefield Studios e alla nostra fervente community globale che ci hanno aiutato a raggiungere questo traguardo“, ha dichiarato Vince Zampella, Vicepresidente Esecutivo. “Vi ringraziamo per aver partecipato con noi all’importante lancio di Battlefield 6. Abbiamo ancora molto da offrire nelle prossime settimane“.

Pubblicato ufficialmente lo scorso 10 ottobre, Battlefield 6 ha dunque riscosso un successo di pubblico e critica trasversale. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra recensione firmata da Alessandro Alosi.