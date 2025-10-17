Annunciato Assetto Corsa Rally, in Accesso Anticipato a novembre

505 Games ha presentato Assetto Corsa Rally, un nuovo videogioco di corse sviluppato da Supernova Games Studios con la collaborazione tecnica di Kunos Simulazioni, che ha fornito al team motore fisico di Assetto Corsa, successivamente adattato alle competizioni di rally. Kunos ha inoltre supervisionato e supportato lo sviluppo del modello di guida di questo nuovo videogioco.

In arrivo dal 13 novembre su Steam in Accesso Anticipato, Assetto Corsa Rally punta a offrire modalità di gioco sia offline che multiplayer online (queste ultime verranno introdotte durante l’Early Access). Vi è poi la promessa che ogni gara si svolga in un ambiente dinamico, dove ciclo giorno-notte, condizioni meteo variabili e caratteristiche del terreno influenzeranno in modo diretto la guida.

“Sentendo la mancanza di un simulatore di rally moderno, Supernova è nata con l’obiettivo di realizzarne uno che risultasse autentico e all’avanguardia. Abbiamo quindi collaborato con piloti, ingegneri, collezionisti, meccanici ed esperti del settore per rappresentare il più fedelmente possibile questa disciplina,” ha dichiarato Mauro Notarberardino, director presso Supernova Games Studios.

A tal proposito, viene precisato che l’impiego della tecnologia laser scan ha consentito di riprodurre con precisione la conformazione reale del terreno, le irregolarità e le caratteristiche del percorso, nonché l’ambiente circostante di ogni tracciato. Inoltre, il team di sviluppo ha modificato e ottimizzato l’Unreal Engine 5 per adattare il motore grafico alle esigenze specifiche dei racing game, puntando a garantire al contempo fedeltà visiva e performance elevate.

Di seguito riportiamo i contenuti che saranno disponibili al lancio di Assetto Corsa Rally in Accesso Anticipato:

33 km di strade reali interamente riprodotti con tecnologia LaserScan;

4 Prove Speciali con 18 varianti ambientate tra Galles (sterrato) e Alsazia (asfalto);

10 auto iconiche, incluse Gruppo B, WRC e Rally 2;

5 modalità di gioco, supporto per triplo schermo e altro ancora.

Alla fine dell’Early Access, la cui durata stimata si aggira intorno ai 18 mesi, la versione completa del gioco includerà:

oltre 120 km di prove speciali riprodotte fedelmente con tecnologia laser scan;

10 Prove speciali con oltre 35 varianti ambientate in 5 rallies internazionali, con nuovi tracciati e contenuti in costante espansione;

un parco auto completo con oltre 30 veicoli selezionati tra i più iconici del rally passato e presente;

nuove modalità, scuola rally, carriera e pieno supporto alla realtà virtuale (VR).