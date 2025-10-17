Quantic Dream presenta il multiplayer f2p Spellcasters Chronicles

Quantic Dream, lo studio noto principalmente per i suoi videogiochi narrativi single player come Detroit: Become Human ed Heavy Rain, ha presentato Spellcasters Chronicles. Si tratta di un action multiplayer free to play con elementi strategici che strizza l’occhio ai MOBA, in arrivo prossimamente su PC.

In Spellcasters Chroniclse, ogni partita mette di fronte due squadre da tre giocatori ciascuna che devono scontrarsi all’interno di arene mistiche per conquistare altari e ottenere il controllo del territorio, per poi distruggere le Lifestones degli avversari raggiungere la vittoria. I giocatori vestono i panni dei cosiddetti Spellcaster, maghi contraddistinti da archetipi con identità univoche, ruoli definiti e abilità caratteristiche, capaci di evocare orde di creature e lanciare potenti incantesimi. Infusi di magia, gli Spellcaster possono prendere il volo in qualsiasi momento durante la battaglia e librarsi liberamente sopra l’arena per dominare il campo.

Inoltre, Spellcasters Chronicles presenta un sistema strategico di deck-building. A prescindere dall’archetipo scelto, i giocatori avranno a disposizione un totale di oltre 50 incantesimi ed evocazioni con cui personalizzare il proprio personaggio. Inoltre, i giocatori dovranno scegliere una delle evocazioni finali titaniche, i Titani, creature gigantesche capaci di ribaltare le sorti della battaglia.

“Siamo onorati ed entusiasti di presentare oggi Spellcasters Chronicles ai giocatori, sviluppato nei nostri studi di Parigi e Montréal,” ha dichiarato David Cage, Fondatore e Presidente di Quantic Dream. “Entrare in un nuovo genere con un approccio artistico inedito è stato al tempo stesso una sfida e un’opportunità di crescita, che ci ha permesso di evolvere come team. Ora non vediamo l’ora di continuare a modellare il gioco grazie al feedback dei giocatori e di perfezionare insieme questo percorso.”

Spellcasters Chronicles sarà protagonista di una closed beta che si terrà entro la fine dell’anno su PC tramite Steam. Le iscrizioni sono già aperte.