Frogbyte LAN Party: i dettagli dell'edizione 2025

Sono aperte le iscrizioni all’edizione 2025 di Frogbyte LAN Party, il più grande LAN Party BYOC+ (Bring Your Own Computer/Console) d’Italia che si terrà dal 21 al 23 novembre a Pordenone Fiere presso il Padiglione 5B sito in Viale Treviso 1. Gli organizzatori promettono una tre giorni all’insegna di tornei, sfide e divertimento senza pause.

Il programma comprende i tornei competitivi main e open, molti dei quali in modalità cross-play con le console, a cui si aggiungono eventi e attività fun pensati per coinvolgere tutti gli appassionati. I videogiochi protagonisti dei tornei principali saranno: EA Sports FC 26, Valorant, League of Legends, Rocket League, The Finals e molti altri. Inoltre non mancheranno momenti di gioco libero, aree di socializzazione e intrattenimento collaterale.

Grazie alla collaborazione con vari content creator, tra i quali vengono citati Rakki, Qls_Nightmare e Itsme, tutte le competizioni e i momenti più intensi del festival verranno trasmessi in diretta streaming su Twitch. Sono poi previsti spazi dedicati al relax,le aree ristoro, il supporto tecnico costante e i servizi pensati per garantire la migliore esperienza di gioco e permanenza ai partecipanti.

Le iscrizioni al Frogbyte LAN Party 2025 sono aperte sul sito ufficiale della manifestazione, dove è possibile trovare anche tutti gli altri dettagli dell’evento.