Football Manager 26: stretto un accordo di licenza con FIFA

SEGA e Sports Interactive hanno stretto un accordo con FIFA per portare le competizioni ufficiali della federazione internazionale nella serie di Football Manager a partire dall’edizione 26 in uscita quest’anno.

La partnership ha una valenza pluriennale e si concretizza nella possibilità di includere il Mondiale di calcio maschile, quello femminile e quello per Club all’interno di Football Manager 26 e nei titoli futuri della serie, oltre alla presenza dei kit delle nazionali, delle grafiche di broadcasting e del branding ufficiali FIFA.

“Rivelare questa partnership con FIFA è un momento incredibilmente storico per lo studio“, ha dichiarato Miles Jacobson, responsabile dello studio di Sports Interactive. “Avvicinandoci all’anno dei Mondiali, era importante rinnovare la Gestione Internazionale e renderla un modulo molto più ricco di funzionalità per i nostri giocatori. Poter fare tutto questo con il supporto di FIFA, con una licenza ufficiale che ci fornisce la grafica per la trasmissione del torneo e i kit del torneo nel gioco, è un vero onore ed è qualcosa per cui siamo lieti che i nostri fan potranno sperimentare l’anno prossimo. E questo è solo l’inizio della nostra collaborazione: rimanete sintonizzati per ulteriori novità nel 2026 e oltre“.

Ricordiamo che Football Manager 26 sarà disponibile dal 4 novembre su PC, con le versioni console per PS5, Xbox One e Series X|S che saranno disponibili lo stesso giorno. Football Manager 26 Touch, invece, arriverà su Nintendo Switch il 4 dicembre.