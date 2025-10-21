Smallthing Studios presenta i videogiochi in lavorazione

La software house italiana Smallthing Studios ha presentato i videogiochi in lavorazione presso le sedi di Chiavari, Gorizia e Cupertino. Tra questi spicca Simon the Sorcer Origins, la cui pubblicazione è ormai imminente: questo nuovo capitolo della serie, un vero e proprio prequel della storica saga di avventure grafiche, sarà disponibile dal 28 ottobre su PC e console.

Origins non è però l’unico videogioco della serie targato Smallthing Studios. La software house è infatti impegnata nello sviluppo del remake del primo Simon the Sorcerer. Al primo capitolo della saga verrà dunque data nuova vita grazie a una versione completamente rivista e rinnovata. La nostalgia batte forte anche in Sword of Sodan 2, sequel del videogioco d’azione pubblicato originariamente su Amiga nel 1988.

La realtà italiana sta inoltre lavorando a Where the River Dies, che viene considerato “una splendida avventura walking simulator A+ che vede quattro viaggiatori uniti per raggiungere la Foce, l’origine del male di un Principe morente, in un’intensa storia sospesa tra amicizia, speranza e morte“. Infine, il quarto e ultimo progetto in sviluppo presso Smallthing Studios è l’ambizioso 14:18, un horror psicologico con suggestioni bibliche.

Tutti questi videogiochi verranno pubblicati prossimamente su PC, MAC, e console Playstation, Xbox e Nintendo Switch.