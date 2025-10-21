Ninja Gaiden 4 è disponibile, diffuso il trailer di lancio

Il publisher Xbox Game Studios ha pubblicato il trailer di lancio di Ninja Gaiden 4, da oggi disponibile su PC e console.

Sviluppato in collaborazione tra Team Ninja, PlatinumGames e Koei Tecmo Games, questo nuovo capitolo riporta sui nostri schermi la storica saga action mettendo i giocatori nei panni del giovane Yakumo, qui impegnato a salvare una Tokyo cyberpunk del futuro. Per i veterani, però, c’è anche la possibilità di giocare con lo storico protagonista della serie: Ryu Hayabusa.

Ninja Gaiden 4 è dunque disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. È inoltre incluso nel catalogo del servizio Game Pass. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra recensione vergata dall’esperto di ninjutsu redazionale, Danilo Dellafrana.