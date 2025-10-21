S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, ecco il gameplay della versione PS5

GSC Game World ha pubblicato un trailer di gameplay dedicato alla versione PS5 di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, la cui uscita è prevista tra un mese.

Questa versione include tutti i contenuti pubblicati nel corso dell’ultimo anno sia su PC che su Xbox Series X|S. Inoltre, gli utenti PS5 potranno contare sul pieno supporto al controller DualSense e alle sue funzionalità. Il videogioco è infine ottimizzato per PS5 Pro, tuttavia gli sviluppatori non hanno ancora svelato i dettagli di questa versione.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl sarà disponibile su PS5 dal prossimo 20 novembre, esattamente un anno dopo il lancio su PC e Xbox (qui la nostra recensione).