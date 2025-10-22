Scarface: The World Is Yours è stato ripubblicato su PC

A sorpresa, il publisher asiatico EC Digital Entertainment ha pubblicato in formato digitale la versione PC di Scarface: The World is Yours. Si tratta dell’action open world sviluppato da Radical Entertainment e ispirato all’omonima pellicola con protagonista Al Pacino nei panni del gangster Tony Montana.
Questa include anche una modalità opzionale con grafica in alta definizione, disponibile come contenuto scaricabile gratuito. Stando a quanto dichiarato da EC Digital Entertainment, questa modalità utilizza tecnologie che sfruttano l’intelligenza artificiale per migliorare alcuni elementi visivi, tuttavia l’utilizzo di tale modalità è facoltativo, pertanto i giocatori possono passare dalla grafica originale a quella migliorata in qualsiasi momento.
Al momento Scarface: The World is Yours è disponibile solo su Epic Games Store ed è in vendita al prezzo di € 26,99, tuttavia prossimamente verrà pubblicato anche su Steam. Nessuna notizia circa eventuali versioni console.