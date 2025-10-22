The Sinking City 2 è stato rinviato al prossimo anno

Frogwares ha annunciato il rinvio della data di uscita di The Sinking City 2. Inizialmente previsto entro la fine dell’anno in corso, il lancio di questo survival horror a tema lovecraftiano è slittato alla prima metà del 2026.

“Sviluppare un videogioco durante un conflitto in corso continua a presentare sfide difficili da prevedere: dagli attacchi di droni e missili alle interruzioni improvvise di corrente e alla costante necessità di adattarsi a condizioni instabili,” si legge nel comunicato diffuso nelle scorse ore. “Queste realtà quotidiane rallentano inevitabilmente il nostro ritmo e, piuttosto che affrettarci a rispettare una data che non ha più senso, abbiamo scelto di prenderci il tempo necessario per completare il gioco a dovere e offrirvelo con la qualità che meritate.”

Ricordiamo che Frogwares è uno studio ucraino, pertanto lo sviluppo di The Sinking City 2 deve per forza di cose fare i conti con la guerra in corso da ormai più di tre anni.

“Questo tempo extra ci sta anche aiutando a perfezionare la nostra prima esperienza survival horror in assoluto. Passare da decenni di progettazione di avventure investigative a un genere basato su tensione, ritmo, combattimento e atmosfera è stato entusiasmante e impegnativo. Ogni sistema, ogni suono e ogni ombra sono importanti, e vogliamo assicurarci che ognuno di essi sia perfetto quando finalmente tornerete ad Arkham.”

Per ingannare l’attesa e per mostrare i passi avanti compiuti durante i lavori, gli sviluppatori hanno pubblicato una nuova carrellata di screenshot. Li trovate in calce all’articolo.