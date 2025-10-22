Battlefield 6: polemica sul mancato riconoscimento di alcuni sviluppatori

È di queste ore un messaggio di Marcus Lehto, ex creative director di Ridgeline Games, lo studio di sviluppo chiuso l’anno scorso da Electronic Arts per tagliare i costi di gestione. Lehto si lamenta del mancato riconoscimento dei membri di quello che è stato il suo team di sviluppo, per un periodo al lavoro su Battlefield 6.

Stando a quanto dichiarato con un post diffuso sui social, molti degli sviluppatori sarebbero stati relegati alla sezione dei riconoscimenti speciali, nonostante abbiano lavorato per un periodo che va da un anno a due anni e mezzo sull’ultimo capitolo della serie di FPS. Inoltre, alcuni sarebbero stati del tutto estromessi dai crediti.

“Questi sviluppatori di grande talento hanno lavorato instancabilmente per 1-2 anni e mezzo, gettando le basi del gioco, prima che io me ne andassi volontariamente e lo studio venisse successivamente chiuso,” dichiara Lehto. “Nonostante il loro contributo significativo, la maggior parte di coloro che sono stati licenziati è stata relegata alla sezione ‘Riconoscimenti speciali’ alla fine dei titoli di coda, e molti sono stati completamente omessi, me compreso.”

Lehto ha precisato in seguito che il lavoro svolto da Ridgeline Games ha gettato le fondamenta su cui si è poi basato l’impianto narrativo di Battlefield 6: “Ridgeline è stata responsabile della creazione di una nuova base narrativa, di un’ambientazione fittizia, di fazioni credibili e di luoghi iconici per l’ambientazione delle missioni della campagna. Abbiamo lavorato a stretto contatto con gli altri fantastici Battlefield Studios e siamo stati molto orgogliosi degli elementi che sono stati inclusi nel prodotto finale.”

Infine, Marcus Lehto ha voluto creare un’immagine con i nomi delle persone che hanno contribuito allo sviluppo di Battlefield 6, riconoscendone la posizione all’interno di Ridgeline Games. Alcuni presentano accanto al nome la scritta in rosso “omitted” per segnalarne l’estromissione dai riconoscimenti ufficiali, tuttavia è stato successivamente confermato che almeno tre di queste persone (Andres Naranjo, Dan Carr, Jessica Moore) sono effettivamente presenti nei crediti.