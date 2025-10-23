MARVEL Cosmic Invasion in uscita a dicembre

Dotemu ha annunciato la data di uscita di MARVEL Cosmic Invasion, il picchiaduro a scorrimento sviluppato da Tribute Games (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Scott Pilgrim EX).

Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che mostra in azione altri due personaggi giocabili: Fenice e Iron Man. Questi due eroi si uniscono a un roster composto da Captain America, She-HULK, Rocket Racoon, Wolverine, Spider-Man, Storm, Phyla-Vell, Venom, Nova, Black Panther, Beta Ray Bill, Cosmic Ghost Rider e Silver Surfer.

MARVEL Cosmic Invasion sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch dal 1° dicembre.