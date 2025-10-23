Remedy Entertainment: si dimette il CEO Tero Virtala

Remedy Entertainment ha comunicato che il CEO Tero Virtala si è dimesso con effetto immediato. Al suo posto è stato nominato Markus Mäki come CEO ad interim. Mäki è uno dei membri fondatori della società finlandese e fino a questo momento è stato presidente del suo consiglio di amministrazione.

“Desidero ringraziare Tero Virtala per il suo contributo sostanziale alla gestione di Remedy dal 2016. Ringrazio personalmente Tero per la buona collaborazione e gli auguro il meglio per il futuro“, ha dichiarato il nuovo CEO Markus Mäki.

La notizia delle dimissioni di Tero Virtala arriva a pochi giorni dalla certificazione del flop commerciale di FBC: Firebreak, per cui è stata necessaria una svalutazione non monetaria pari a 14,9 milioni di euro, tanto che Remedy non prevede più di rientrare nei costi di sviluppo del gioco. Nel frattempo, Tero Virtala continuerà a far parte dell’organico di Remedy durante il periodo di transizione che porterà alla nomina di un vero, nuovo CEO.