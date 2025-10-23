Escape from Duckov ha venduto un milione di copie

Grande successo per Escape from Duckov: lo sparatutto con meccaniche di estrazione che scimmiotta Escaper from Tarkov ha venduto la bellezza di un milione di copie in appena una settimana dal lancio.

“Team Soda è incredibilmente onorato di aver raggiunto un tali traguardi e dobbiamo questo successo a un’incredibile community di giocatori e ai nostri amici di Bilibili Game“, ha dichiarato il produttore Jeff Chen. “Che siate stati con noi fin dai primi giorni di promozione della demo su Steam o che vi siate uniti solo per scoprire di cosa si tratta, grazie.”

I traguardi a cui Jeff Chen si riferisce non sono soltanto quelli legati alle vendite, ma anche quelli relativi ai videogiocatori attivi in contemporanea. Escape from Duckov, infatti, è costantemente nella top 5 dei titoli più giocati su Steam. Merito senz’altro di una formula di gioco semplice e avvincente, come peraltro sottolineato da Alessandro Alosi nella nostra recensione.