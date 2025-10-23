Monster Train 2: in arrivo il DLC gratuito Echoes From the Void

Prosegue la pubblicazione di aggiornamenti gratuiti per Monster Train 2: il deckbuilder roguelite riceverà presto un nuovo pacchetto aggiuntivo intitolato Echoes From the Void.
Questo DLC introduce nuovi boss, sfide e modificatori addizionali, una serie aggiuntiva di artefatti utilizzabili da tutti i clan, e vari eventi casuali inediti in cui potremo imbatterci durante le partite.
Questo secondo aggiornamento gratuito di Monster Train 2 (qui la nostra recensione) verrà pubblicato il 5 novembre su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.