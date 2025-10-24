Annunciato Fallout 4: Anniversary Edition, in arrivo su Switch 2

Per festeggiare il decimo compleanno del gioco, Bethesda ha presentato Fallout 4: Anniversary Edition. Si tratta di una nuova edizione del videogioco di ruolo post-apocalittico in arrivo a breve su PC e console PlayStation e Xbox, e prossimamente su Nintendo Switch 2.

Fallout 4: Anniversary Edition includerà non soltanto il gioco base, ma anche i sei contenuti aggiuntivi pubblicati in seguito: le espansioni Automatron, Far Harbor e Nuka-World, più i tre DLC dedicati interamente al Workshop. Non è tutto, però, giacché saranno incluse anche più di 150 mod realizzate dalla community. Infine, il menù Creazioni integrato nel gioco permetterà di scoprire e scaricare i contenuti creati dai fan.

Questa nuova Anniversary Edition verrà pubblicata in formato digitale su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il prossimo 10 novembre. I possessori di Nintendo Switch 2 potranno avventurarsi nel Commonwealth nel corso del 2026.