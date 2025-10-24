MOUSE: P.I. For Hire, svelata la data di uscita ufficiale

Il publisher PlaySide e gli sviluppatori di Fumi Games hanno annunciato la data di uscita ufficiale di MOUSE: P.I. For Hire, lo sparatutto in soggettiva con uno stile grafico che si ispira ai grandi classici dell’animazione degli anni Trenta.
Nel gioco vestiremo i panni dell’investigatore privato Jack Pepper (doppiato da Troy Baker), un tempo eroe di guerra che ora indaga su una persona scomparsa. L’indagine, però, si trasforma presto in un intricato intreccio di corruzione, rapimenti e omicidi.
MOUSE: P.I. For Hire verrà pubblicato su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch e Switch 2 il prossimo 19 marzo 2026.